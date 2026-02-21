Caso Epstein | il governo britannico vuole l' ex principe Andrea fuori dalla linea di successione reale

Il governo britannico ha deciso di agire dopo le accuse contro l’ex principe Andrea, coinvolto in uno scandalo che ha fatto scalpore. Per tutelare l’immagine della famiglia reale, si sta considerando di approvare una legge che lo escluda dalla linea di successione. La proposta mira a chiarire la posizione ufficiale e a garantire una maggiore distinzione tra ruoli pubblici e vicende private. La discussione sulla questione è già in corso tra i parlamentari.

Il governo britannico sta valutando l'introduzione di una legge per rimuovere Andrew Mountbatten-Windsor dalla linea di successione reale. A quanto riferito dal ministro della Difesa Luke Pollard alla Bbc, impedire ad Andrea di diventare mai re è la «cosa giusta da fare», indipendentemente dall'esito delle indagini della polizia. Andrea, fratello di re Carlo III, rimane ottavo in linea di successione al trono nonostante sia stato spogliato dei suoi titoli, compreso quello di principe, lo scorso ottobre per i legami con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. L'ex principe è stato fermato per qualche ora dalla polizia giovedì per le email con notizie riservate sulle decisioni del governo di Londra inviate a Epstein quando era inviato speciale per il commercio britannico.