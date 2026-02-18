Fiorentina scatto decisivo per il nuovo Franchi ad Euro 2032 | visita UEFA e posa della maxi-trave

L’UEFA ha visitato il cantiere del nuovo Franchi a Firenze, confermando il via libera per l’organizzazione di Euro 2032. La visita è stata decisa dopo che la squadra ha completato la posa della maxi-trave che segna il primo passo concreto verso la realizzazione dello stadio. I lavori di riqualificazione proseguono senza interruzioni, con l’obiettivo di consegnare un impianto moderno entro i prossimi anni.

Stadio Franchi: posa della maxi trave. Sopralluogo di Uefa e Figc in vista di Euro 2032L'Uefa e la Figc sono venuti allo Stadio Franchi per assistere alla posa della grande trave, che si terrà oggi intorno a mezzogiorno.

Verso Euro 2032, al Franchi la visita dei delegati Uefa e FigcIl 17 febbraio, i rappresentanti di Uefa e Figc si sono recati allo stadio Artemio Franchi di Firenze per un sopralluogo, un passo importante verso la candidatura della città agli Europei del 2032.

