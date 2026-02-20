Mancato sgombero Spin Time Viminale condannato a risarcire 21 milioni

Il tribunale di Roma ha stabilito che il Viminale deve pagare oltre 21 milioni di euro perché non ha sgomberato Spin Time Labs, in via Santa Croce in Gerusalemme. L’immobile, occupato nel 2013 dai movimenti per la casa, è rimasto sotto controllo delle associazioni per anni. La decisione arriva dopo un lungo procedimento legale, in cui si è evidenziata la mancata azione delle autorità per liberare l’edificio. La vicenda riguarda un’occupazione che ha attirato molte proteste pubbliche.

La decisione è stata presa nell'ambito della causa civile intentata dal proprietario dell'immobile, la società InvestiRE Sgr nella sua qualità di gestore del Fondo Immobili Pubblici. (ANSA) Lo stabile di Via di Santa Croce è stato occupato il 12 ottobre 2013 dal movimento "Action" a scopo abitativo. Ci vivono 420 persone. All'interno ci sono centri sociali, clandestini, anche un'osteria, un laboratorio di birra artigianale, una falegnameria, una sala prove e "un punto di approdo, aperto a tutti". In realtà è un fortino dell'illegalità, ma Lamorgese dichiarò che non doveva essere sgomberato.