Spin Time occupato a Roma per il mancato sgombero Viminale condannato a pagare 21 milioni | a chi andranno

Lo stabile di Spin Time a Roma rimane occupato dopo che il Viminale è stato condannato a pagare 21 milioni di euro per il mancato sgombero. La decisione giudiziaria arriva in un momento di tensione tra le parti, mentre i residenti e gli attivisti continuano a difendere l’occupazione. La cifra stabilita rappresenta un peso economico significativo per lo Stato, che ora si trova a dover affrontare le implicazioni di questa condanna. La vicenda apre un nuovo capitolo nel dibattito sulla gestione degli spazi occupati.

Il Tribunale di Roma condanna il Viminale a pagare oltre 21 milioni per il mancato sgombero di Spin Time. Secondo i giudici, il Ministero è colpevole di non aver eseguito il sequestro disposto nel 2020, aprendo al risarcimento della società che gestisce la proprietà dello stabile occupato. La decisione ora potrebbe avere effetti su altri contenziosi simili nella Capitale. Il mancato sgombero di Spin Time Una maxi condanna da oltre 21 milioni di euro riaccende il caso dell’ex palazzo occupato di via Santa Croce in Gerusalemme a Roma. La seconda sezione civile del Tribunale di Roma ha stabilito che il Ministero dell’Interno dovrà risarcire la società InvestiRE Sgr, gestore del fondo immobiliare proprietario dello stabile noto come Spin Time Labs.🔗 Leggi su Virgilio.it

