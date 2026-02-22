Spiaggia libera Marecross parte | la giustizia sblocca l’evento

Il giudice ha autorizzato l’evento dopo aver valutato le richieste degli organizzatori, che avevano incontrato ostacoli burocratici. La spiaggia di Giovino, nel catanzarese, si prepara ad accogliere una tappa del Campionato nazionale di Marecross, prevista tra pochi giorni. Gli appassionati di sport motoristici aspettano con entusiasmo questa competizione che coinvolge centinaia di partecipanti. Le autorità hanno confermato che tutte le pratiche sono state regolarizzate e l’area sarà messa in sicurezza.

La spiaggia di Giovino, nel catanzarese, si prepara ad ospitare una tappa del Campionato nazionale di Marecross. L’evento, atteso per domani, è stato autorizzato nonostante alcune criticità burocratiche che hanno temporaneamente bloccato l’area, ora risolte grazie all’intervento dell’Autorità giudiziaria. L’Amministrazione comunale ha espresso grande soddisfazione per la possibilità di promuovere il territorio e lo sport attraverso questa manifestazione di rilevo nazionale, che si preannuncia come un’occasione di forte richiamo turistico. La Commissione comunale di vigilanza ha dato il via libera allo svolgimento della competizione, dopo un’attenta valutazione di tutti gli aspetti legati alla sicurezza e alla fruibilità dell’area. 🔗 Leggi su Ameve.eu I lupetti del Cngei ripuliscono la spiaggia libera n.1I lupetti del Cngei hanno passato la mattina a ripulire la spiaggia libera n. Ruspe in spiaggia: parte il ripascimento a TorrioneLe ruspe sono arrivate sulla spiaggia di Torrione, causando l’interdizione all’accesso ai bagnanti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Marecross a Giovino, confermata la tappa nazionale; Marecross a Catanzaro, via libera alla tappa nazionale sulla spiaggia di Giovino; Catanzaro, stop al Motocross sulla spiaggia di Giovino; Marecross, domani si terrà la tappa del Campionato nazionale sulla spiaggia di Giovino. Bacoli, il sindaco Josi Della Ragione cancella parte dei lidi militari: saranno spiaggia liberaHo firmato la lettera che obbliga i lidi militari di Bacoli a liberare 25mila metri quadrati di spiaggia a Miseno e Miliscola. Inizia con queste parole l'annuncio di Josi Gerardo Della Ragione, ... fanpage.it ISOLA VERDE, ALLARME MAREGGIATA: OPERATORI BALNEARI IN PRIMA LINEA, I PROMOTORI DELLA “SPIAGGIA LIBERA OVUNQUE” A CASA AL CALDUCCIO Il mare spinge fino all’ultima linea di difesa e sulla sabbia ci sono, ancora una volta, gli ope - facebook.com facebook