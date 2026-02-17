Ruspe in spiaggia | parte il ripascimento a Torrione
Le ruspe sono arrivate sulla spiaggia di Torrione, causando l’interdizione all’accesso ai bagnanti. La causa è l’avvio delle operazioni di ripascimento e di rafforzamento della costa, che coinvolgono mezzi cingolati. Sul tratto orientale della città, le attività hanno già modificato il profilo della spiaggia e limitato la fruibilità dell’arenile.
Mezzi cingolati in azione e arenile interdetto al pubblico. Sono partite le nuove operazioni di ripascimento e messa in sicurezza della costa nel tratto orientale della città. A Torrione la spiaggia libera situata sul Lungomare Marconi, all'altezza del parco giochi, è stata delimitata e chiusa all'accesso per consentire le manovre dei veicoli. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Crollo e cedimenti senza fine a Salerno: nuovo sprofondamento del suolo dove è prevista l'inaugurazione di una mattonella .🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Torrione, ripresi i lavori per il ripascimento: gru in azione sulla spiaggia
Leggi anche: Il Wwf "boccia" il progetto di ripascimento della spiaggia di Montemarciano. Il sindaco Maurizio Grilli: «Attonito e amareggiato»Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ruspe e operai sulla spiaggia di Galati: riparte la messa in sicurezza; Ostia, abbattute le cabine in spiaggia occupate da senzatetto: ruspe in azione al Village; Attesa mareggiata su costa cosentina: barriere di sabbia su spiaggia; Ruspe sulla spiaggia di Ostia: al Village sgombero e demolizione cabine (VIDEO).
Nuovo lungomare di Igea Marina, ruspe in azione: demoliti i primi bar in spiaggiaPartite le prime demolizioni di chioschi e bar in viale Pinzon a Igea Marina, per i lavori di riqualificazione. Lunedì pomeriggio i primi interventi con ruspe e operai su Bar Esedra, Foto Bill e Bar ... ilrestodelcarlino.it
Buongiorno leggo sempre più spesso nei commenti a vari post che al momento al Gemma c'è un cartiere aperto. Com'è veramente la situazione Io ho prenotato per inizio maggio e siamo con 2 bambine piccole. Si sente rumore Leggo di ruspe in spiaggia, d facebook
Uccisa dalla ruspa in spiaggia a Cervia, il marito della vittima: «Non c’è nulla da perdonare» x.com