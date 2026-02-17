Ruspe in spiaggia | parte il ripascimento a Torrione

Le ruspe sono arrivate sulla spiaggia di Torrione, causando l’interdizione all’accesso ai bagnanti. La causa è l’avvio delle operazioni di ripascimento e di rafforzamento della costa, che coinvolgono mezzi cingolati. Sul tratto orientale della città, le attività hanno già modificato il profilo della spiaggia e limitato la fruibilità dell’arenile.

Mezzi cingolati in azione e arenile interdetto al pubblico. Sono partite le nuove operazioni di ripascimento e messa in sicurezza della costa nel tratto orientale della città. A Torrione la spiaggia libera situata sul Lungomare Marconi, all'altezza del parco giochi, è stata delimitata e chiusa all'accesso per consentire le manovre dei veicoli.

