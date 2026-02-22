Spiagge caos concessioni | Subito i criteri delle gare Cervia li ha già fissati non possiamo attendere

Il Comune di Cervia ha definito i criteri per le gare sulle concessioni balneari, rispondendo alla richiesta di chiarezza dei gestori. La decisione arriva dopo mesi di discussioni sulla suddivisione delle spiagge e sulla tutela delle attività esistenti. A Rivazzurra, intanto, si lavora per creare un grande stabilimento che unirebbe circa dieci lidi, puntando a rafforzare la presenza turistica della zona. Le procedure devono partire al più presto per evitare ritardi.

Insieme per essere più forti alle aste per le spiagge. A Rivazzurra sta prendendo corpo il progetto di realizzare un maxi stabilimento, unendo una decina di bagni. Un progetto partito dagli operatori del Rivazzurra village, che riunisce già i servizi di 6 stabilimenti. Ma sono in vista ’nozze’ tra i bagnini anche a Marina centro. Perché "le aggregazioni, con il nuovo piano dell’arenile approvato dal Comune, sono la soluzione per riqualificare gli stabilimenti, migliorare i servizi e offrirne di nuovi. E ci daranno più solidità quando dovremo affrontare le gare che assegneranno le concessioni", osserva Fabrizio Pagliarani, uno dei titolari del bagno 26 e presidente degli operatori balneari di Confesercenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

