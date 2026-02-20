Spiagge i criteri per le gare | conta il progetto aver già gestito assicurerà pochi punti

Il Comune di Sarzana ha stabilito i criteri per le gare sulle spiagge, a causa delle numerose richieste degli operatori. La determina firmata dal dirigente Giovanni Muganani, pubblicata ieri, chiarisce come saranno valutati i progetti presentati. Il punteggio sarà assegnato principalmente alla qualità dell’idea proposta, mentre aver già gestito altre spiagge conterà meno di quanto ci si aspettasse. La scelta mira a favorire nuove proposte creative e innovative. La procedura entra ora nella fase di valutazione delle domande per le concessioni balneari.

Sarzana, 20 febbraio 2026 – Decisi i parametri sulla base dei quali assegnare le spiagge. È stata pubblicata ieri, all'albo pretorio del Comune di Sarzana, la determina sottoscritta dal dirigente Giovanni Muganani che definisce e approva i criteri e i sub-criteri da applicare nelle procedure di affidamento di aree concedibili per l'esercizio di attività turistico ricreative balneari. Un atto necessario, specialmente alla luce della sentenza del Tar pubblicata il 2 febbraio che ha definito illegittime le attuali concessioni balneari e ha esortato il Comune non solo ad avviare al più presto le procedure volte ai nuovi affidamenti, ma anche a concluderle entro maggio-giugno dell'anno corrente.