Spartitraffico ingombranti | il caso va in consiglio

Il crescente rischio di incidenti ha spinto il gruppo di minoranza “Alleanza per San Polo” a presentare un’interrogazione urgente. La causa riguarda gli spartitraffico troppo ingombranti installati in alcune strade principali, come via Alcide De Gasperi, via Lenin e via Togliatti. Questi elementi ostacolano la visibilità e creano situazioni di pericolo per automobilisti e pedoni. La richiesta mira a rivedere le posizioni e le dimensioni di questi dissuasori per migliorare la sicurezza.

© Ilrestodelcarlino.it - Spartitraffico ingombranti: il caso va in consiglio

Si riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale e gli spartitraffico ’ingombranti’. Il gruppo di minoranza ’Alleanza per San Polo’ ha presentato un’interrogazione urgente al sindaco e alla giunta comunale per chiedere la revisione degli spartitraffico e dei dissuasori installati in via Alcide De Gasperi, via Lenin e via Togliatti, ritenuti "gravemente pericolosi". A sollevare nuovamente la questione è stato l’ incidente del 17 febbraio scorso, che ha coinvolto una volante dei carabinieri. L’auto, per evitare la collisione con un veicolo in uscita dal parcheggio della casa di riposo, è finita contro uno degli spartitraffico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Scarichi fognari, il caso in ConsiglioQuesta mattina il problema degli scarichi fognari di Vicolo Le Conce torna a far discutere in consiglio comunale. Leggi anche: Bandecchi va a processo, rinviato a giudizio per il caos in Consiglio Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Spartitraffico ingombranti: il caso va in consiglio. Sabato 14 febbraio e domenica 15 febbraio, torna l'appuntamento con la campagna di sensibilizzazione ambientale #AmailTuoQuartiere – Giornate del Riciclo, raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali organizzata da Ama i - facebook.com facebook