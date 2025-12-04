Bandecchi va a processo rinviato a giudizio per il caos in Consiglio

Terni, 4 dicembre 2025 – Stefano Bandecchi va a processo. Il sindaco di Terni è stato rinviato a giudizio dal giudice dell’udienza preliminare in relazione al burrascoso consiglio comunale del 28 agosto 2023 quando aveva avuto un duro scontro con esponenti dell’opposizione, in particolare di FdI, per poi essere “placcato“ dalla polizia municipale presente in aula consiliare. Il video aveva fatto il giro del web. Bandecchi è accusato di minaccia, oltraggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio, minaccia ad un corpo politico. La prima udienza del processo è stata fissata il 22 gennaio davanti al giudice monocratico del Tribunale di Terni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bandecchi va a processo, rinviato a giudizio per il caos in Consiglio

