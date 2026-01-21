Sparò e uccise un ladro in fuga il caso del carabiniere Emanuele Marroccella divide il Paese | Continuo a credere in ciò che ho giurato

Il caso del carabiniere Emanuele Marroccella, che ha sparato e ucciso un ladro in fuga, ha suscitato reazioni contrastanti in Italia. Dopo la condanna e l’annuncio del ricorso, il ministro ha espresso solidarietà, mentre l’opinione pubblica si divide sul suo operato. La vicenda pone ancora una volta il tema della legittima difesa e delle responsabilità delle forze dell’ordine in situazioni di emergenza.

La condanna, l’annuncio del ricorso, la solidarietà del Ministro, il risarcimento danni. L’opinione pubblica in Italia è divisa sul caso del carabiniere Emanuele Marroccella. Vicebrigadiere della Radiomobile di Roma, 44 anni, originario di Napoli ma residente ad Ardea, Marroccella nei giorni scorsi è stato condannato a tre anni di carcere per aver ucciso con un colpo di pistola il 56enne Jamal Badawi, nel settembre 2020 in zona Eur a Roma. (FACEBOOK FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

Carabiniere Emanuele Marroccella condannato a 3 anni per “eccesso nell’uso di armi”, uccise ladro che ferì collega, Salvini: “Fece suo dovere”Emanuele Marroccella, carabiniere, è stato condannato a tre anni di carcere per eccesso colposo nell’uso delle armi dopo aver ucciso Jamal Badawi, 56 anni, sorpreso a rubare e che aveva ferito un collega durante un tentativo di fuga.

Roma: sparò e uccise ladro in fuga, carabiniere condannato a tre anniNel 2020, durante un intervento a Roma, un carabiniere sparò e uccise un ladro siriano di 56 anni in fuga.

