Come Ryanair avrebbe ostacolato le agenzie di viaggio due anni di pratiche sotto accusa | multa dall’Antitrust di 255 milioni di euro

Abuso di posizione dominante. È questa l’accusa mossa dall’Antitrust nei confronti della compagnia aerea Ryanair, che ha portato ad una sanzione di oltre 255 milioni di euro. Secondo l’Autorità italiana, presieduta da Roberto Rustichelli, la società irlandese avrebbe attuato una strategia abusiva nell’offerta di servizi aerei nazionali ed europei da e per l’Italia. Strategia che avrebbe permesso a Ryanair di ostacolare le agenzie viaggio che utilizzano i suoi voli come input per l’offerta di servizi turistici. Nello specifico, sono due le aziende multate: Ryanair Dac e Ryanair Holdings plc. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

