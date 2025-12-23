Come Ryanair avrebbe ostacolato le agenzie di viaggio due anni di pratiche sotto accusa | multa dall’Antitrust di 255 milioni di euro
Abuso di posizione dominante. È questa l’accusa mossa dall’Antitrust nei confronti della compagnia aerea Ryanair, che ha portato ad una sanzione di oltre 255 milioni di euro. Secondo l’Autorità italiana, presieduta da Roberto Rustichelli, la società irlandese avrebbe attuato una strategia abusiva nell’offerta di servizi aerei nazionali ed europei da e per l’Italia. Strategia che avrebbe permesso a Ryanair di ostacolare le agenzie viaggio che utilizzano i suoi voli come input per l’offerta di servizi turistici. Nello specifico, sono due le aziende multate: Ryanair Dac e Ryanair Holdings plc. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com
Leggi anche: Ryanair, multa dell’Antitrust da 255 milioni per aver ostacolato le agenzie di viaggio
Leggi anche: Ryanair, maxi multa dell’Antitrust: 255 milioni per abuso di posizione dominante. “Ecco come ostacolava le agenzie di viaggio”
Ryanair, multa da 256 milioni: “Ostacolate agenzie nell’acquisto dei biglietti”. Subito il ricorso; Ryanair nel mirino dell'Antitrust, rischia multa da 1 miliardo sulla vendita dei biglietti: cosa è successo?; Abuso di posizione dominante: l’Antitrust sanziona Ryanair per oltre 255 milioni di euro; Multa da oltre 255 milioni per Ryanair: ha attuato una strategia abusiva contro le agenzie di viaggio.
Ryanair, multa dell’Antitrust da 255 milioni per aver ostacolato le agenzie di viaggio - Secondo l’Agenzia, è stata limitata la concorrenza e la libertà di scelta ... quifinanza.it
Carbone a Natale per Ryanair. L’Antitrust le infligge una multa da 255 milioni di euro per abuso di posizione dominante - Per l'autorità, la compagnia aerea, a fine 2022 avrebbe iniziato a vagliare una serie di ipotesi di ostacolo alle agenzie di viaggio, che si sono poi concretizzate da metà aprile 2023 ... startupitalia.eu
Ryanair multata per 255 milioni dall’Antitrust per abuso di posizione dominante (penalizzate le agenzie di viaggio) - L’Antitrust multa Ryanair per oltre 255 milioni di euro: abuso di posizione dominante e pratiche contro le agenzie di viaggio. greenme.it
L’Antitrust italiano ha inflitto a Ryanair una maxi sanzione da 255.761.692 euro per abuso di posizione dominante tra il 2023 e il 2025. Secondo l’Autorità, la compagnia avrebbe messo in atto una strategia articolata per ostacolare l’acquisto dei voli tramite le a - facebook.com facebook
L’Antitrust italiano ha inflitto a Ryanair una maxi sanzione da 255.761.692 euro per abuso di posizione dominante tra il 2023 e il 2025. Secondo l’Autorità, la compagnia avrebbe messo in atto una strategia articolata per ostacolare l’acquisto dei voli tramite le a x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.