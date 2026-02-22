Spalletti avvisa i giocatori | Devono essere loro a tirarci fuori da questa situazione Contro il Como è mancata una cosa

Spalletti ha criticato i giocatori dopo la sconfitta contro il Como, attribuendo la colpa alla loro mancanza di determinazione. L'allenatore ha detto che sono i calciatori a dover risollevare la squadra in momenti difficili. Durante l’intervista, ha evidenziato come la squadra abbia mostrato poca grinta e concentrazione nel match. I tifosi restano in attesa di una reazione concreta da parte del gruppo in vista delle prossime partite.

