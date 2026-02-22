Spalletti avvisa i giocatori | Devono essere loro a tirarci fuori da questa situazione Contro il Como è mancata una cosa
Spalletti ha criticato i giocatori dopo la sconfitta contro il Como, attribuendo la colpa alla loro mancanza di determinazione. L'allenatore ha detto che sono i calciatori a dover risollevare la squadra in momenti difficili. Durante l’intervista, ha evidenziato come la squadra abbia mostrato poca grinta e concentrazione nel match. I tifosi restano in attesa di una reazione concreta da parte del gruppo in vista delle prossime partite.
Spalletti ai microfoni di SportMediaset ha analizzato la prestazione dei bianconeri contro il Como. Le parole del tecnico della Juve. Luciano Spalletti in zona mista nel post partita di Juve Como si è fermato ad analizzare il momento della squadra bianconera ai microfoni di SportMediaset. SCONFITTA CONTRO IL COMO – « Me la spiego da un punto di vista tecnico. Sbagliamo il primo passaggio e prendiamo gol perché è così. Poi abbiamo l’occasione per pareggiarla e non la sfruttiamo. Dal punto di vista tecnico e di sviluppo succede questo. Mentalmente è un po’ diverso visto che quando si entra in questo inconscio non sai reagire. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Graziani senza mezzi termini sulla Juve di Spalletti contro il Pafos: «Ho visto una squadra triste: vedo giocatori sfiduciati». Ecco cosa deve fare SpallettiGraziani critica duramente la Juventus di Spalletti dopo la sconfitta contro il Pafos, evidenziando una squadra priva di entusiasmo e fiducia.
Spalletti post Juve Lazio: «Dobbiamo vivere nelle pressioni. Rigore? Tutti devono essere professionisti! C’è una cosa che crea squilibrio»Luciano Spalletti commenta il pareggio della Juventus contro la Lazio: “Dobbiamo vivere sotto pressione, è parte del gioco”.
Spalletti avvisa la Juventus: La miglior qualità di un allenatore è farsi comprare i giocatoriPenso che una delle migliori qualità di un allenatore sia quella di farsi comprare i calciatori. Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha risposto così alla domanda se si aspettasse altri ... tuttomercatoweb.com
Spalletti: 'Manca la convinzione. Così non vai da nessuna parte'Quando vengono a mancare autorevolezza e convinzione, c'è poco da fare. Anche oggi abbiamo sbagliato una miriade di passaggi in mezzo al campo che i miei giocatori non sbagliano normalmente. Subiscon ... ansa.it
Siamo tornati ai tempi di #Motta , tocca ammettere la realtà. Lo dico per i più giovani, nel dna della #Juventus non c'è il gioco ma la lotta, la grinta, l'ossessione. A mio avviso, #Spalletti non è l'uomo del destino. La filosofia sotto la Mole non ha mai attecchito. #J x.com