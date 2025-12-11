Graziani senza mezzi termini sulla Juve di Spalletti contro il Pafos | Ho visto una squadra triste | vedo giocatori sfiduciati Ecco cosa deve fare Spalletti

Graziani critica duramente la Juventus di Spalletti dopo la sconfitta contro il Pafos, evidenziando una squadra priva di entusiasmo e fiducia. Il commento mette in luce la necessità di un intervento immediato dell’allenatore per invertire questa crisi di morale e risollevare le sorti dei bianconeri.

Graziani, giudizio duro sulla prestazione della Juve con il Pafos. I giocatori sono sfiduciati: serve l’intervento di Luciano Spalletti. Ciccio Graziani, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, non ha usato mezzi termini per commentare la prestazione della Juventus nella recente vittoria in Champions League contro il Pafos. Nonostante i tre punti ottenuti, l’opinionista ha descritto un quadro di profonda insoddisfazione e mancanza di mordente all’interno della squadra. Il giudizio di Graziani è stato durissimo e ha messo in luce una problematica di natura psicologica prima ancora che tecnica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Graziani senza mezzi termini sulla Juve di Spalletti contro il Pafos: «Ho visto una squadra triste: vedo giocatori sfiduciati». Ecco cosa deve fare Spalletti

#LeVocidiRetesport, Ciccio Graziani: “Se ho la prima punta la schiero sempre, in questo caso è Ferguson anche col suo rendimento insufficiente: poi vengono Dybala ed El Shaarawy in quel ruolo, non Baldanzi! L’attacco ti sta penalizzando, quanto di buono l - facebook.com Vai su Facebook

Anna Maria Graziani (@_annamariag) / Posts Vai su X

Tudor insicuro, Comolli senza mezzi termini: confronti accesi Juve e deadline fissata - E non è stato nemmeno un confronto come i soliti, quelli post partita, fatti per decriptare alcune scelte e per chiedere le condizioni ... Scrive tuttosport.com

#Graziani senza mezzi termini: “#Dovbyk con l’Inter si è divorato un gol, non c’è un ca… da fare”

Video #Graziani senza mezzi termini: “#Dovbyk con l’Inter si è divorato un gol, non c’è un ca… da fare” Video #Graziani senza mezzi termini: “#Dovbyk con l’Inter si è divorato un gol, non c’è un ca… da fare”