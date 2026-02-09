Spalletti post Juve Lazio | Dobbiamo vivere nelle pressioni Rigore? Tutti devono essere professionisti! C’è una cosa che crea squilibrio

Luciano Spalletti commenta il pareggio della Juventus contro la Lazio: “Dobbiamo vivere sotto pressione, è parte del gioco”. L’allenatore dei bianconeri sottolinea che tutti devono rimanere professionisti, anche quando ci sono decisioni arbitrali come il rigore contestato. Spalletti non si nasconde e dice che alcune situazioni possono creare squilibrio, ma l’importante è mantenere la concentrazione. La Juventus, dopo il 2-2 di ieri, si prepara alle prossime gare con la consapevolezza di dover affrontare le sfide con grande mentalità.

