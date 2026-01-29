Forlì alla ‘prova tv’ appello di Riccardo Pinza | Ora serve remare tutti dalla stessa parte

Riccardo Pinza chiede unità. Durante l’evento di Forlì, il socio della Pallacanestro 2 ha lanciato un appello a tutti i membri: “Ora serve remare tutti dalla stessa parte”. Pinza ha parlato di fronte a una platea calda, sottolineando la necessità di collaborazione per affrontare le sfide future della società. La situazione, secondo lui, richiede un impegno comune e senza divisioni.

Riccardo Pinza, uno degli otto soci della Fondazione che tengono in mano le sorti della Pallacanestro 2.015, è andato a ruota libera in tv, ospite martedì sera di ‘Panorama Basket’ su Teleromagna. Le sue parole, le prime di un socio in sullo schermo dall’inizio della stagione, hanno contribuito a fare chiarezza su vari temi. Ko di Milano. "Fin dal primo minuto ho avuto l’impressione che avessimo un livello di energia bassissimo. La verità è che facciamo fatica a reggere tre partite in otto giorni. Se non hai energie fisiche devi tirare fuori quelle nervose, questo a Milano non si è visto ed è l’aspetto più delicato". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

