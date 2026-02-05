L’attaccante ha confermato di aver scelto il Cesena perché è stata sempre la sua prima preferenza. Dopo settimane di incertezza, ora dice di essere felice di essere dalla stessa parte del tecnico Klinsmann. La firma sembra ormai vicina, e il giocatore spiega di aver aspettato pazientemente perché crede nel progetto.

"Perché sono stato disposto ad aspettare tanto prima di firmare per il Cesena? Perché il Cesena era la mia prima scelta ed ero convintissimo che sarebbe stata quella giusta". Alberto Cerri, attaccante 29enne con nel curriculum 90 presenze in serie A, 175 in B e una lunga lista di convocazioni nelle nazionali giovanili dall’under 16 fino all’Under 21, ha lo spirito di chi vuole tornare a essere protagonista. Lo presenta Massimo Agostini ("tra attaccanti ci si intende", occhiate sornione mentre si provano i microfoni) che ne loda le qualità, anticipando la sua strategica importanza nell’assetto bianconero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Cesena la scelta giusta. Almeno ora io e Klinsmann siamo dalla stessa parte"

