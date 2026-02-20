Domani l’ultimo saluto a ’Mime’ | Ancora una volta sotto la curva

Domani si terrà l’ultimo saluto a Mime, morto improvvisamente a causa di un problema cardiaco. La sua scomparsa ha colpito amici e familiari, che ricordano con affetto i momenti condivisi sotto la curva dello stadio, dove si incontravano spesso. Mime aveva 50 anni ed era noto per il suo entusiasmo e il suo sorriso contagioso. La sua perdita lascia un vuoto tra chi lo conosceva da decenni. I suoi cari stanno organizzando una cerimonia semplice ma carica di emozioni.

"La nostra amicizia? Dura da una vita. Il nostro primo incontro sarà stato come minimo 35 anni fa. E Mime è l’ennesima vita che si spezza prematuramente. Una sofferenza che non si può spiegare". La voce di Ivan Dall’Olio si spezza ricordando, con emozione, l’amico Denis Mencarelli, per tutti Mime. Il 52enne, dipendente di Car Bologna e pilastro del tifo rossoblù, è stato trovato morto nella sua abitazione, nella quale viveva da solo, nella giornata di mercoledì. Fatale per Mencarelli è stato probabilmente un malore che non gli ha lasciato scampo. Sul posto era arrivato un collega di Mime, preoccupato per il suo ritardo al lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Domani l’ultimo saluto a ’Mime’: "Ancora una volta sotto la curva" Domani l'ultimo saluto a Gilberto SalmoniDomani mattina alle 10 si terrà al cimitero di Staglieno la funzione funebre laica per Gilberto Salmoni. Femminicidio Anna, domani l’ultimo saluto: sindaco proclama lutto cittadinoDomani alle 11:30, nel Duomo di Cava de’ Tirreni, si terranno i funerali di Anna Tagliaferri, imprenditrice e vittima di femminicidio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bizzarone, domani l’ultimo saluto a Davide Croci morto a 28 anni per un incidente; Domani l’ultimo saluto a ’Mime’: Ancora una volta sotto la curva; Tarquinia, domani l’ultimo saluto a Gabriele Costantino; San Salvo, a San Giuseppe l’ultimo saluto a Giuseppe Panichelli. Bizzarone, domani l’ultimo saluto a Davide Croci morto a 28 anni per un incidenteLutto Il funerale sarà celebrato mercoledì 18 febbraio alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Bizzarone, preceduto dal rosario alle 10 ... laprovinciadicomo.it Sassano: domani l’ultimo saluto ad Angelo Libretti, investito da un’autoDomani, mercoledì 18 febbraio, alle ore 10.30 si darà l’ultimo saluto ad Angelo Libretti, l’ 80enne deceduto a seguito di un incidente stradale avvenuto a Silla di Sassano. ondanews.it Domani ultimo giorno di #test: saranno tutti pronti per #melbourne #Bahrain #F1 #pirelli #antonelli Tutte le mescole in pista in Bahrain, Antonelli il più veloce del giovedì x.com Colf e badanti, domani arriva l'ultimo click day: ecco come funziona - facebook.com facebook