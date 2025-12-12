Cybersecurity | come TIM Enterprise aiuta le aziende italiane a reggere l’urto degli attacchi

La crescente digitalizzazione delle aziende italiane richiede soluzioni efficaci per proteggere dati e sistemi dagli attacchi informatici. TIM Enterprise offre strumenti e servizi dedicati a rafforzare la cybersecurity, aiutando le imprese e le Pubbliche Amministrazioni a affrontare le sfide della sicurezza digitale e garantire continuità operativa.

La trasformazione digitale e la sicurezza informatica rappresentano due facce della stessa medaglia per il futuro delle imprese e delle Pubbliche Amministrazioni. In un contesto in cui gli attacchi cyber diventano sempre più sofisticati e frequenti, la cyber resilience emerge come una priorità strategica, un imperativo per garantire la continuità operativa e la protezione dei dati sensibili. I numeri parlano chiaro: secondo l’ Osservatorio Cybersecurity & Data Protection del Politecnico di Milano e la ricerca Mercato Enterprise di Sirmi nel 2024, il mercato italiano della cybersecurity ha raggiunto i 2,48 miliardi di euro, una crescita parallela a quella degli attacchi informatici che hanno colpito il 73% delle imprese italiane con un aumento del 27% rispetto all'anno precedente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cybersecurity: come TIM Enterprise aiuta le aziende italiane a reggere l’urto degli attacchi

