Sono la regina delle cornute Scandalo tra i vip d’Italia vuota il sacco sul marito famoso

Una celebrità italiana ha deciso di parlare apertamente, affermando di essere “la regina delle cornute” per svelare i tradimenti del marito famoso. La donna ha pubblicamente ammesso di aver scoperto le infedeltà e ha invitato a scrivere il suo sfogo in modo evidente. La sua confessione arriva dopo settimane di voci non confermate e si precisa che la situazione ha scosso il suo ambiente. Ora, la vicenda continua a far discutere tra i suoi fan.

“ Sono la regina delle cornute. Scrivilo pure a caratteri cubitali”. La vip italiana fa scoppiare lo scandalo ed è lei stessa a fare la rivelazione bomba sui presunti tradimenti del proprio marito, rompendo il silenzio dopo settimane di voci e indiscrezioni. Una confessione che arriva al termine di una relazione durata dieci anni, segnata – racconta – da crisi profonde e tentativi di ricucire. Nel suo sfogo parla di delusioni accumulate nel tempo e di una stanchezza emotiva ormai difficile da nascondere. “Ho sempre fatto un passo indietro e non mi merito una cosa del genere”, spiega in una intervista a Gabriele Parpiglia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Chi sono l’ex marito e il futuro marito di Vanessa Incontrada, Andrea Palmieri e Rossano Laurini e lo scandalo (cognati tra di loro)

Garlasco, il compagno di classe vuota il sacco: la rivelazione in tv sul video con SempioDurante la puntata di Quarto Grado di venerdì 30 gennaio, in diretta su Retequattro, è emerso un nuovo dettaglio sul caso Garlasco.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Esclusivo: Sono la regina delle cornute. Ora con Keita è finita per sempre - Gabriele Parpiglia; Sono la regina delle cornute. Un mese fa è uscito per andare ad allenarsi ed è sparito; Cortina di fascino: tutti i segreti della regina delle Dolomiti; Taylor Swift regina mondiale nelle vendite nel 2025, è Global Artist of the Year.

Estate con la regina delle neviQual è la favola più spaventosa che tu abbia mai letto, nell’antichità? mi ha chiesto mio figlio, per il quale il termine spaventoso ha il preciso significato di: meraviglioso. E l’antichità sono gli ... ilfoglio.it

North - La Regina delle NeviNorth - La Regina delle Nevi, il film d’animazione diretto da Bente Lohne, si svolge nella Copenaghen di fine Ottocento. Gerda e Kai (voci originali Jennifer Lynn Wilson e Ayrton English) sono due ... comingsoon.it

La regina del Super G e dello slalom gigante: «Mi sono rovinata completamente la gamba e il ginocchio, e ogni giorno è una lotta». Bene gli azzurri in mattinata - facebook.com facebook