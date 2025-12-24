Chi sono l’ex marito e il futuro marito di Vanessa Incontrada Andrea Palmieri e Rossano Laurini e lo scandalo cognati tra di loro

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini sono una coppia da 16 anni e hanno un figlio, Isal, a cui sono entrambi legati. Rossano non lavora nel mondo dello spettacolo, è un imprenditore noto in Toscana dove è stato anche a capo della gestione di alcuni locali di Follonica. Non ama apparire ed è una persona molto riservata, è apparso occasionalmente a fianco di Vanessa. Tuttavia è noto che ama gli sport, ed è un appassionato di moto e mountain byke. Adora anche la corsa e il nuoto. Agli inizi degli anni 2000 la vita privata di Vanessa Incontrada è finita sotto i riflettori per via di un “triangolo”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

