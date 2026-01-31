Durante la puntata di Quarto Grado di venerdì 30 gennaio, in diretta su Retequattro, è emerso un nuovo dettaglio sul caso Garlasco. Un compagno di classe ha deciso di parlare, rivelando informazioni sul video con Sempio che potrebbero riaccendere le indagini.

Nel corso della puntata di Quarto Grado andata in onda venerdì 30 gennaio su Retequattro, si è tornati ad approfondire del caso Garlasco. Durante la diretta è stata proposta una testimonianza diretta legata al passato di Andrea Sempio, oggi indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. L’intervista, curata dalla giornalista Martina Maltagliati, ha raccolto il racconto di Mirko Crepaldi, ex compagno di scuola e amico di lunga data di Sempio. Garlasco, gli ultimi aggiornamenti. Crepaldi riferisce di essere stato convocato in caserma e di aver collaborato con gli investigatori, precisando di non poter entrare nel merito delle domande ricevute. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Garlasco, il compagno di classe vuota il sacco: la rivelazione in tv sul video con Sempio

Approfondimenti su Garlasco Sempio

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Garlasco Sempio

Argomenti discussi: Quarto Grado: Garlasco: faccia a faccia con Andrea Sempio Video; Dalla morte di Federica Torzullo al delitto di Garlasco: le anticipazioni di Quarto Grado; Garante privacy ai media sul caso Garlasco: non mettere a rischio la dignità della vittima e dei familiari; Garlasco, parla l’amico di Andrea Sempio: In vent’anni non è mai cambiato, credo nella sua innocenza.

Garlasco, parla l’amico di Andrea Sempio: «In vent’anni non è mai cambiato, credo nella sua innocenza»Sulle nuove ombre che tornano a sfiorare il caso Garlasco, arriva una voce dal passato di Andrea Sempio. A Quarto Grado l’intervista a Mirko Crepaldi, compagno di scuola e amico di lunga data ... panorama.it

Garlasco, il video della scuola analizzato ai raggi X. I cinque ex compagni di Sempio e quelle ricerche di Chiara al pcIl giallo di Garlasco continua, l'attenzione dei pm in questa nuova fase delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi è concentrata su due computer, non più solo quello di Alberto Stasi ma adesso anch ... affaritaliani.it

Sulle nuove ombre che tornano a sfiorare il caso Garlasco, arriva una voce dal passato di Andrea Sempio. A “Quarto Grado” l’intervista a Mirko Crepaldi, compagno di scuola e amico di lunga data x.com

MilanoPaviaTV - Canale78 Si concentrano nell’ambito dei compagni di scuola di Andrea Sempio le indagini sul delitto di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Gli inquirenti hanno ascoltato nei giorni scorsi cinque compagni di classe all’Ipsia San - facebook.com facebook