Sono John Barron chiama in diretta tv e si lamenta della sentenza della Corte sui dazi ma la voce è di Trump

Un uomo ha telefonato in diretta tv usando uno pseudonimo legato a Trump degli anni '80, contestando la decisione della Corte sui dazi. La sua voce, però, risultava identica a quella del presidente americano. La chiamata ha attirato l’attenzione dei telespettatori, che hanno ascoltato una critica diretta alla sentenza. La vicenda ha suscitato curiosità e ha fatto discutere sul ruolo dei commentatori anonimi in pubblico. La trasmissione continua con altre opinioni sulla questione.

Un uomo ha telefonato in tv presentandosi con lo pseudonimo che il Presidente americano usava negli anni '80 e criticando la sentenza della Corte Suprema contro i dazi ma la voce era quella di Trump. 🔗 Leggi su Fanpage.it

«La Corte Suprema ha sbagliato», John Barron chiama in diretta tv, ma la voce sembra quella di Trump (e lo pseudonimo pure) – Il videoJohn Barron, noto per aver usato un falso nome in passato, ha fatto un collegamento in diretta televisiva, ma la voce e il tono ricordano sorprendentemente quelli di Donald Trump.

Terremoto sui dazi: la sentenza della Corte Suprema su Trump ribalta tuttoLa Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che Donald Trump ha infranto la legge federale imponendo dazi senza approvazione.

