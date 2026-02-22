La Corte Suprema ha sbagliato John Barron chiama in diretta tv ma la voce sembra quella di Trump e lo pseudonimo pure – Il video

John Barron, noto per aver usato un falso nome in passato, ha fatto un collegamento in diretta televisiva, ma la voce e il tono ricordano sorprendentemente quelli di Donald Trump. L’episodio si è verificato durante un dibattito pubblico, attirando l’attenzione di molti spettatori. La confusione tra le identità ha suscitato dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni. Il momento ha acceso discussioni sui rischi dell’uso di pseudonimi in contesti pubblici.

Un colpo di scena degno di una commedia degli equivoci, o forse solo un caso di omonimia estremamente sospetto. Durante una diretta sull’emittente C-Span, dedicata al dibattito sulla recente decisione della Corte Suprema di bocciare i dazi presidenziali, una telefonata ha gelato lo studio. Dalla Virginia interviene un elettore repubblicano. Si presenta come John Barron. Il nome, per chi segue la biografia di Donald Trump, non è nuovo: si tratta dello pseudonimo storicamente utilizzato dal tycoon per parlare con i media sotto mentite spoglie. Ma è il contenuto, e soprattutto il tono, a far saltare sulla sedia gli spettatori. 🔗 Leggi su Open.online

“Sono John, la Corte Suprema ha sbagliato”, la telefonata in diretta tv: ma è Trump?John Barron critica apertamente la decisione della Corte Suprema, accusandola di aver commesso un grave errore.

La Corte Suprema non ha bocciato i dazi di Trump, ma il modo in cui li ha impostiLa decisione della Corte Suprema riguarda il modo in cui sono stati applicati i dazi imposti dall’amministrazione precedente.

