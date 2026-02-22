Sonia Bruganelli travolta dal gossip | spunta un vincitore di Sanremo tra gli accusati di tradimento

Sonia Bruganelli si trova al centro di polemiche dopo le accuse rivolte all’ex marito Bonolis, legate a rumors di tradimento. La vicenda si intensifica con la diffusione di voci su un vincitore di Sanremo coinvolto in queste accuse. La produttrice reagisce con fermezza sui social, criticando le indiscrezioni e difendendo la propria privacy. La discussione si infiamma tra commenti di supporto e attacchi pubblici, mentre il gossip continua a circolare.

Scoppia la bufera su Sonia Bruganelli dopo le rivelazioni piccanti sull’ex marito Bonolis: il nome di un vincitore di Sanremo al centro del gossip e la reazione social furiosa della produttrice. BOTTA E RISPOSTA DA OSCAR NELLO STAR SYSTEM! La tensione nel mondo del gossip italiano ha appena toccato un nuovo picco: Sonia Bruganelli è di nuovo nel mirino delle chiacchiere più scottanti dopo le dichiarazioni clamorose dell’agente Lucio Presta nel suo libro L’uragano. Secondo Presta, non solo il rapporto professionale e personale con Paolo Bonolis sarebbe finito per colpa sua, ma la produttrice sarebbe stata coinvolta in più di un tradimento mentre era sposata con il celebre conduttore. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

«Tutti sapevano che Sonia Bruganelli tradiva Bonolis»: famoso vip svela tutto, tra gli amanti anche un cantante di SanremoUn vip famoso rivela che Sonia Bruganelli tradiva Paolo Bonolis, portando alla luce dettagli sorprendenti, tra cui una relazione con un cantante di Sanremo.

Lucio Presta contro Sonia Bruganelli: accuse di tradimento e rottura con Paolo BonolisLucio Presta ha accusato Sonia Bruganelli di averlo tradito, provocando la rottura con Paolo Bonolis.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Bruganelli sotto accusa per presunti tradimenti: la ricostruzione, le difese e il nome sul tavoloLa vicenda parte dal libro di Lucio Presta e coinvolge racconti di presunti tradimenti, un nome di spicco della scena di Sanremo e la netta difesa di Sonia Bruganelli da parte di un’amica e collaborat ... notizie.it

Rivelato il cantante presunto amante di Sonia BruganelliRivelato il nome di un cantante presunto amante di Sonia Bruganelli, ex di Bonolis, ma si grida subito alla denuncia ... ilvicolodellenews.it

Sonia Bruganelli risponde alle indiscrezioni contenute nel libro L’uragano di Lucio Presta. L’ex agente di Paolo Bonolis aveva fatto riferimento a un presunto tradimento con il frontman di una band vincitrice del Festival di Sanremo. Fanpage.it aveva provato a - facebook.com facebook

Sonia Bruganelli risponde a Lucio Presta Su Instagram la frase criptica citando Confucio x.com