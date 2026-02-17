Tutti sapevano che Sonia Bruganelli tradiva Bonolis | famoso vip svela tutto tra gli amanti anche un cantante di Sanremo

Un vip famoso rivela che Sonia Bruganelli tradiva Paolo Bonolis, portando alla luce dettagli sorprendenti, tra cui una relazione con un cantante di Sanremo. Secondo il libro *L’Uragano*, la scoperta di questa doppia vita ha fatto emergere le tensioni che hanno portato alla rottura tra i due. Nei giorni scorsi, si sono moltiplicati i rumors su incontri nascosti e messaggi segreti.

Il libro L’Uragano riporta al centro della scena la fine del matrimonio tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. A firmarlo è Lucio Presta, storico agente del conduttore, che nelle sue pagine descrive una relazione segnata – a suo dire – da ripetute infedeltà. Accuse pesanti, corredate dalla convinzione di poter dimostrare quanto scritto e accompagnate dal riferimento a testimoni ben precisi. Tra questi, uno dei più stretti collaboratori televisivi di Bonolis, che ha deciso di confermare pubblicamente la versione dell’ex manager. Marco Salvati conferma i tradimenti di Sonia Bruganelli ai danni di Paolo Bonolis: le sue parole. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Marco Salvati, conosciuto autore televisivo, ha confermato le voci sui presunti tradimenti di Sonia Bruganelli, attribuendo la responsabilità alla stessa Bruganelli e a Paolo Bonolis, e spiegando che tutti ne erano a conoscenza.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono al centro di una polemica dopo che un noto agente televisivo ha diffuso voci sui loro presunti rapporti amorosi.

