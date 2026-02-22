Simona Guatieri annuncia la fine con Keita | Un mese fa è uscito per andare ad allenarsi ed è sparito

Simona Guatieri ha annunciato la fine del suo matrimonio con Keita, spiegando che lui è uscito per allenarsi un mese fa e non è più tornato. La donna ha raccontato di aver scoperto che lui era scomparso senza preavviso, lasciandola sorpresa e delusa. Guatieri ha anche commentato di sentirsi tradita, definendosi “la regina delle cornute”. La sua testimonianza mette in luce un episodio di improvvisa assenza e mancanza di comunicazione.

La moglie dell'ex calciatore della Lazio annuncia la fine del matrimonio con lui, raccontando dell'improvvisa sparizione di un mese fa: "Sono la regina delle cornute". Tempo fa la vicenda del tradimento con Wanda Nara che i due avevano privato a superare. 🔗 Leggi su Fanpage.it Dimarco dopo Inter-Pisa: “Per un mese sono sparito anche dai miei amici, ho deciso di isolarmi”Dopo la partita tra Inter e Pisa, Federico Dimarco ha condiviso le motivazioni del suo isolamento temporaneo, spiegando di aver deciso di allontanarsi dagli amici per un mese al fine di riflettere sul proprio percorso e sulle sfide affrontate all'inizio della stagione. Sicurezza a scuola, Piantedosi: “Provvedimento in Cdm entro fine mese, serve andare oltre la prevenzione lavorando su cultura ed educazione”Il ministro Piantedosi ha annunciato che entro fine mese sarà presentato in Consiglio dei Ministri un decreto sulla sicurezza a scuola. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. GOSSIP | Simona Guatieri: Keita? Uscito per allenarsi e mai tornatoSimona Guatieri e il calciatore del Monza Keita si sono detti addio in modo definitivo. La loro relazione era già finita una prima volta ... lalaziosiamonoi.it Sono la regina delle cornute. Un mese fa è uscito per andare ad allenarsi ed è sparitoLa seconda rottura arriva all’improvviso. Un mese fa è uscito di casa per andare ad allenarsi con il Monza ed è sparito. Telefono spento. Segreteria spagnola. Lì ho capito tutto. today.it Simona Guatieri parla a Verissimo del tradimento di Keita Baldé con Wanda Nara: "Momento di debolezza". Simona Guatieri racconta a Verissimo la sua verità sul tradimento dell'ex marito Keita Baldé: "Due mesi dopo il nostro matrimonio ,Mauro Icardi mi fa s - facebook.com facebook