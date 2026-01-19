Sicurezza a scuola Piantedosi | Provvedimento in Cdm entro fine mese serve andare oltre la prevenzione lavorando su cultura ed educazione

Il ministro Piantedosi ha annunciato che entro fine mese sarà presentato in Consiglio dei Ministri un decreto sulla sicurezza a scuola. Oltre ai controlli, si punta a promuovere una cultura dell’educazione e della responsabilità tra studenti e docenti, per creare un ambiente più sicuro. L’obiettivo è andare oltre la semplice prevenzione, valorizzando l’importanza di un approccio integrato e condiviso per la tutela delle istituzioni scolastiche.

Piantedosi annuncia il decreto sicurezza in Cdm a fine mese. Dopo La Spezia, il ministro invoca educazione e responsabilità oltre ai tradizionali controlli. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha annunciato un’accelerazione sulle nuove norme dedicate alla sicurezza. Durante un intervento al Tg5, il titolare del Viminale ha confermato che il pacchetto legislativo è in fase avanzata di definizione e approderà sul tavolo del Governo entro la fine di gennaio. Il testo è il risultato di un lavoro tecnico durato mesi e attende ora solo gli ultimi passaggi formali. Piantedosi ha spiegato che il provvedimento “è a un buono stato di maturazione, ci sarà una concertazione a Palazzo Chigi tra i ministeri interessati, dopo di che giungerà io credo presumibilmente entro la fine del mese in Consiglio dei ministri per essere approvato”.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Piantedosi: Pacchetto Sicurezza arriverà in Cdm entro fine mese

Piantedosi dopo l’uccisione di Abanoub Youssef: «Basta coltelli a scuola, norme entro fine mese». Cosa prevede il pacchetto sicurezza del governo

Sicurezza, Piantedosi: "Provvedimento in Cdm entro fine mese" - "Ci dobbiamo interrogare come sia possibile che dei ragazzi a scuola regolino i propri conti attraverso l'utilizzo di coltelli portandoseli da casa. tg24.sky.it