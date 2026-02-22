Simona Gautieri e Keita divorziano La modella | Sono la regina delle cornute

Simona Gautieri e Keita si separano dopo pochi mesi di matrimonio, a causa di un tradimento dell’ex calciatore con Wanda Nara. La modella ha commentato pubblicamente la rottura, definendosi “la regina delle cornute”. La crisi si è sviluppata rapidamente, portando alla decisione di terminare la relazione. La notizia ha sorpreso molti fan, che avevano seguito con interesse la coppia. La fine del matrimonio lascia aperte diverse ipotesi sul futuro di entrambi.

Il matrimonio tra i due è entrato in crisi dopo pochi mesi a causa del tradimento dell'ex calciatore della Lazio con Wanda Nara, ora è finito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

“Sono la regina delle cornute”. Scandalo tra i vip d’Italia, vuota il sacco sul marito famosoUna celebrità italiana ha deciso di parlare apertamente, affermando di essere “la regina delle cornute” per svelare i tradimenti del marito famoso.

Simona Guatieri annuncia la fine con Keita: “Un mese fa è uscito per andare ad allenarsi ed è sparito”Simona Guatieri ha annunciato la fine del suo matrimonio con Keita, spiegando che lui è uscito per allenarsi un mese fa e non è più tornato.

