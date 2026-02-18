Danni e disagi dopo l' ennesima tempesta oltre cento chiamate ai vigili del fuoco

Una forte tempesta ha causato danni e disagi a Messina e provincia, portando oltre cento chiamate ai vigili del fuoco. Alberi caduti e frane bloccano le strade, mentre le mareggiate continuano a mettere in crisi le zone costiere. Nelle ultime ore, le forze dell’ordine sono state impegnate senza sosta per rimuovere gli ostacoli e soccorrere chi si trova in difficoltà. Le immagini mostrano alberi spezzati e auto sommerse dalla pioggia, un quadro che si ripete ormai da diversi giorni.

Il day after a Messina e provincia inizia con la conta dei danni. Potenziate le squadre in campo. Preoccupano alberi caduti e frane Scene già viste appena pochi giorni fa. Il day after a Messina e provincia ha un copione ormai noto tra alberi caduti, frane e disagi causati da mareggiate e forti raffiche di vento. La tempesta che fino a ieri sera si è fatta sentire sulla città e soprattutto lungo la costa tirrenica ha costretto nuovamente agli straordinari vigili del fuoco e protezione civile. Mezzi e uomini continuano a continuano ad operare senza sosta, su tutto il territorio provinciale, per espletare i molteplici interventi di soccorso.

Alberi e detriti in strada dopo il ciclone, oltre 200 chiamate ai vigili del fuoco in mezza giornataIl ciclone ha abbattuto alberi e lasciato detriti in strada, causando oltre 200 chiamate ai vigili del fuoco in poche ore.

