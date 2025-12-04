I vigili del fuoco celebrano la patrona Santa Barbara | doppia cerimonia al Comando e in Duomo

Anche quest’anno i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta hanno celebrato la loro Patrona, Santa Barbara, con una novità introdotta a livello nazionale. La Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale ha infatti istituito la Festa commemorativa dell’istituzione del Corpo. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - I vigili del fuoco celebrano la patrona Santa Barbara: doppia cerimonia al Comando e in Duomo

News recenti che potrebbero piacerti

Telesveva. . Vigili del Fuoco e Marina Militare celebrano a Barletta la loro protettrice, Santa Barbara, e tracciano un bilancio del 2025: "Un anno intenso di attività" #puglia #bat #barletta #vigilidelfuoco #marina #capitaneria #santabarbara #attualità - facebook.com Vai su Facebook

Santa Barbara 2025 a Como: il corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco celebra la sua Patrona e l’impegno per la sicurezza - Come di consueto, giovedì 4 Dicembre, si svolge la Festa in onore di Santa Barbara, Patrona del Corpo Nazionale dei ... valtellinanews.it scrive

Santa Barbara, Taranto celebra la Patrona di Marina e Vigili del Fuoco - Solenne celebrazione a Taranto per Santa Barbara, Patrona di Marina Militare e Vigili del Fuoco, con ampia partecipazione di autorità e istituzioni ... Come scrive trmtv.it

Caserta, i Vigili del Fuoco celebrano la patrona Santa Barbara - Anche quest'anno, il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta ha onorato la sua Patrona, Santa Barbara, ma la celebrazione si è svolta ... Segnala pupia.tv

Vigili del fuoco, capitaneria di porto e genio militare celebrano la patrona Santa Barbara [VIDEO] - Come da tradizione, i vigili del fuoco, la capitaneria di porto e il genio militare festeggiano insieme la loro comune patrona Santa Barbara. Lo riporta ilpescara.it

Arbatax: celebrazione di Santa Barbara, patrona della Marina e dei Vigili del Fuoco - In occasione della ricorrenza, ad Arbatax si è tenuta una solenne celebrazione nella chiesa Stella ... Da vistanet.it

I vigili del fuoco hanno celebrato la patrona Santa Barbara a Sassari, Alghero e Ozieri - Ad Alghero la celebrazione di Santa Barbara si è svolta nella chiesa di San Giuseppe, a Ozieri nella chiesa del Gesù Bambino di Praga. sassarinotizie.com scrive