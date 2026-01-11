Controlli contro parcheggiatori e venditori abusivi due denunce ed un sequestro di merce falsa

Durante un’operazione di controllo nel centro storico e sul lungomare Ognina, i carabinieri hanno denunciato due persone e sequestrato merce falsa. Le attività, mirate a contrastare parcheggiatori abusivi e altri reati, hanno portato all’adozione di misure preventive volte a garantire maggiore sicurezza e legalità nelle zone interessate.

Nell’ambito dei controlli eseguit dai carabinieri per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi e altri reati nel centro storico e nella zona del lungomare Ognina, i militari della stazione di Piazza Dante e del nucleo operativo hanno effettuato uno specifico servizio preventivo, per. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

