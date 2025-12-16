Edilizia scolastica in Sicilia arrivano tre milioni in più per le scuole | via libera all’emendamento M5S

In Sicilia, sono stati approvati tre milioni di euro in più all’anno per le scuole, per i prossimi tre anni. L’emendamento del M5S al Bilancio, a firma della deputata Roberta Schillaci, ha incrementato di nove milioni complessivamente i fondi destinati all’edilizia scolastica, rafforzando il sostegno alle strutture educative dell’isola.

Tre milioni in più all'anno per le scuole siciliane per i prossimi tre anni. È stato approvato col voto segreto un emendamento del M5S al Bilancio, a prima firma della deputata Roberta Schillaci, che incrementa di nove milioni in totale il finanziamento dei piani di edilizia scolastica previsti dallal egge 23 dell'11 gennaio 1996. L'articolo . Orizzontescuola.it

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

04082016 - NIENTE SOLDI DALLA REGIONE, EDILIZIA SCOLASTICA A RISCHIO.

Video 04082016 - NIENTE SOLDI DALLA REGIONE, EDILIZIA SCOLASTICA A RISCHIO. Video 04082016 - NIENTE SOLDI DALLA REGIONE, EDILIZIA SCOLASTICA A RISCHIO.

Edilizia scolastica, l’8 per mille che vola - Gli italiani hanno a cuore l’edilizia scolastica e chiedono allo Stato di investire risorse per rendere gli istituti più sicuri e accessibili. vita.it

Dalla relazione sull’edilizia scolastica all’atto di indirizzo per la riorganizzazione della Protezione civile a una serie di mozioni e interrogazioni. Tanti gli argomenti affrontati a Villa Recalcati, compresa l’adozione del bilancio di previsione, che domani dovrà ess - facebook.com facebook

“Oltre 147 milioni a favore di mobilità, casa, rigenerazione urbana ed edilizia scolastica. Una manovra che rilancia la visione strategica per infrastrutture competitive e crescita”. Così l’assessore Cristina Amirante in #Consiglio regionale Fvg tinyurl.com/3z3xd x.com