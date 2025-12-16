Edilizia scolastica in Sicilia arrivano tre milioni in più per le scuole | via libera all’emendamento M5S

In Sicilia, sono stati approvati tre milioni di euro in più all’anno per le scuole, per i prossimi tre anni. L’emendamento del M5S al Bilancio, a firma della deputata Roberta Schillaci, ha incrementato di nove milioni complessivamente i fondi destinati all’edilizia scolastica, rafforzando il sostegno alle strutture educative dell’isola.

Tre milioni in più all'anno per le scuole siciliane per i prossimi tre anni. È stato approvato col voto segreto un emendamento del M5S al Bilancio, a prima firma della deputata Roberta Schillaci, che incrementa di nove milioni in totale il finanziamento dei piani di edilizia scolastica previsti dallal egge 23 dell'11 gennaio 1996. L'articolo . Orizzontescuola.it

