Sicilia e la cura negata in dieci anni tagliati 37 miliardi

La Sicilia ha subito un taglio di 37 miliardi in dieci anni a causa di riduzioni nei fondi sanitari. Questa decisione ha causato una diminuzione delle risorse disponibili per le farmacie e i servizi di assistenza. Molti cittadini incontrano difficoltà a ricevere le cure di cui hanno bisogno, specialmente nelle zone più isolate. La scarsità di medicinali e il ridimensionamento delle strutture sanitarie diventano problemi quotidiani. La situazione rimane critica e si fa sentire sui territori più colpiti.

Tra riforme scintillanti sulla carta e tagli chirurgici nella realtà, l'accesso ai farmaci resta un percorso a ostacoli. In Sicilia il confine tra terapia e rinuncia diventa ogni giorno più sottile. Nel Rapporto "Sussidiarietà e. salute" presentato alla Camera dei deputati, il Servizio sanitario nazionale sembra un paziente visitato in fretta: gli si misura la febbre, ma nessuno ascolta il polso della farmaceutica, che pure regge mezzo sistema.