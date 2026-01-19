commissione bipartisan la proposta del filosofo sulla sicurezza

Emergenza sicurezza nel Paese. Se ne parla nella puntata di "4 di sera" andata in onda il 19 gennaio. Ospite in studio il filosofo Stefano Bonaga che ha avanzato la proposta di una commissione parlamentare bipartisan che affronti i temi della sicurezza. "Potrebbe essere una valida ipotesi creare una commissione parlamentare di destra e di sinistra che affronti insieme il problema della sicurezza" Stefano Bonaga a #4disera pic.twitter.comijptTeSA9h — 4 di sera (@4disera) January 19, 2026 "La sicurezza viene dichiarata né di destra né di sinistra - dichiara Stefano Bonaga - Mi chiedo perché non si possa pensare a una commissione parlamentare di destra e di sinistra che si ponga il problema. 🔗 Leggi su Iltempo.it

