Commissione bipartisan La proposta del filosofo sulla sicurezza
Emergenza sicurezza nel Paese. Se ne parla nella puntata di "4 di sera" andata in onda il 19 gennaio. Ospite in studio il filosofo Stefano Bonaga che ha avanzato la proposta di una commissione parlamentare bipartisan che affronti i temi della sicurezza. "Potrebbe essere una valida ipotesi creare una commissione parlamentare di destra e di sinistra che affronti insieme il problema della sicurezza" Stefano Bonaga a #4disera pic.twitter.comijptTeSA9h — 4 di sera (@4disera) January 19, 2026 "La sicurezza viene dichiarata né di destra né di sinistra - dichiara Stefano Bonaga - Mi chiedo perché non si possa pensare a una commissione parlamentare di destra e di sinistra che si ponga il problema. 🔗 Leggi su Iltempo.it
La proposta del Tempo: commissione d'inchiesta su Report e i dossieraggi. Bellavia, autogol dei legaliIl Tempo propone l’istituzione di una commissione d’inchiesta per approfondire i rapporti tra lo studio di Gian Gaetano Bellavia, consulente di procure e collaboratore di Report, e la trasmissione di Ranucci.
Leggi anche: Pensioni, un fondo per i nuovi nati in Manovra: la proposta bipartisan per incentivare la previdenza complementare
4disera, la proposta sulla sicurezza del filosofo Bonaga: "Commissione bipartisan" - Ospite in studio il filosofo Stefano Bonaga che ha avanzato la proposta di una commissione ... iltempo.it
#DonLuigiCiotti alla presentazione della proposta di legge bipartisan “Liberi di scegliere”, promossa dalla Commissione parlamentare antimafia Una proposta di legge per proteggere minori e giovani sotto i 25 anni, figli di famiglie mafiose, e anche quei genito - facebook.com facebook
Che bel quadrettto antimafia...tutto molto bipartisan La presidente della commissione parlamentare Chiara Colosimo e Luigi Ciotti di Libera alla firma di un protocollo per togliere dall'ambiente mafioso i minori e le loro madri. Tutti insieme appassionatamente. x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.