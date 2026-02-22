Sguardo verso il Baltico | incontro tra l' assessore e il console onorario della Lituania

Pier Francesco Palmariggi, assessore al Turismo di Fasano, ha incontrato Giuseppe Saracino, console onorario della Lituania per Puglia e Basilicata, venerdì 20 febbraio 2026, nel Municipio locale. L’incontro ha visto discutere di opportunità di collaborazione tra le due regioni, con particolare attenzione allo sviluppo turistico e culturale. Durante la riunione, hanno analizzato progetti concreti per rafforzare i legami tra Fasano e le comunità lituane. Il dialogo si è concentrato anche su scambi di visite e iniziative comuni.

Colloquio istituzionale a Palazzo di Città, per la definizione di possibili collaborazioni nei settori strategici della cultura, dell'economia e del turismo internazionale FASANO - Si è svolto venerdì 20 febbraio 2026, a Palazzo di Città, l'incontro istituzionale tra l'assessore al Turismo del Comune di Fasano, Pier Francesco Palmariggi, e il console onorario della Repubblica di Lituania per la Puglia e la Basilicata, Giuseppe Saracino. L'incontro ha avuto come obiettivo primario la definizione di possibili collaborazioni nei settori strategici della cultura, dell'economia e del turismo internazionale.