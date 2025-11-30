Pronto riscatto dell’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2027. La squadra azzurra, allenata da Luca Banchi, porta a casa la vittoria in quel di Klaipeda, Lituania, per 81-82 contro i padroni di casa grazie a un canestro di Nico Mannion a 7?5 dalla fine. Tre i grandi protagonisti: Gabriele Procida, che mette 18 dei suoi 24 punti in un clamoroso ultimo quarto, Stefano Tonut, che si riscatta con 16, e il già citato Mannion, a quota 15. Dall’altra parte 18 di Ignas Sargiunas e 14 di Marek Blazevic. Cominciano meglio i lituani, con Zemaitis e Blazevic che nei primi due minuti siglano il 7-0 azzurro contro un’Italia che fa fatica a trovare ritmo. 🔗 Leggi su Oasport.it

GLI EROI DEL BALTICO! Italia corsara in Lituania! Mannion e Procida firmano l'impresa: rilancio azzurro verso i Mondiali