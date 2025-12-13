Un casertano neo console onorario della Repubblica Slovacca

13 dic 2025

Vincenzo Moretta, originario di Marcianise, è stato recentemente nominato console onorario della Repubblica Slovacca a Napoli. Commercialista di professione, con 68 anni, rappresenta un importante punto di collegamento tra le due realtà, rafforzando i rapporti culturali ed economici tra la Repubblica Slovacca e il territorio campano.

Ha origini marcianisane il neo console onorario della Repubblica Slovacca di Napoli. Si tratta di Vincenzo Moretta, commercialista di 68 anni.Nella giornata di ieri il taglio del nastro del consolato a cui hanno partecipato Karla Wursterová, ambasciatrice della Repubblica Slovacca in Italia, e. Casertanews.it

