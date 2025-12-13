Un casertano neo console onorario della Repubblica Slovacca

Vincenzo Moretta, originario di Marcianise, è stato recentemente nominato console onorario della Repubblica Slovacca a Napoli. Commercialista di professione, con 68 anni, rappresenta un importante punto di collegamento tra le due realtà, rafforzando i rapporti culturali ed economici tra la Repubblica Slovacca e il territorio campano.

Ha origini marcianisane il neo console onorario della Repubblica Slovacca di Napoli. Si tratta di Vincenzo Moretta, commercialista di 68 anni.Nella giornata di ieri il taglio del nastro del consolato a cui hanno partecipato Karla Wursterová, ambasciatrice della Repubblica Slovacca in Italia, e. Casertanews.it

Natale è alle porte! E Play Point Caserta ha il regalo perfetto per te! Scegli tra: Smartphone di ultima generazion TV e Smart TV Tablet per lavoro e svago Console PlayStation, Xbox e Nintendo Accessori e gadget Tutto a prezzi incredibili! - facebook.com facebook

Il Console Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli Terrence Flynn ha fatto visita istituzionale alla Reggia di Caserta, accolto dal Direttore Tiziana Maffei. Un’ulteriore conferma dei solidi legami culturali tra Italia e Stati Uniti. x.com