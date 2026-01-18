L’ultima frontiera del sesso a Napoli | boom di sex doll tra solitudine curiosità e nuove abitudini

A Napoli, il mercato delle sex doll sta crescendo, riflettendo cambiamenti nelle abitudini e nelle esigenze di molte persone. Tra solitudine, curiosità e nuove modalità di relazione, questo fenomeno sta emergendo come una realtà sempre più visibile e discussa. Un fenomeno che, pur uscendo dall’ombra, richiede un’attenzione sobria e rispettosa, senza sensazionalismi, per comprendere le motivazioni e le implicazioni di questa tendenza.

Un fenomeno che esce dall'ombra. A Napoli il mercato delle sex doll non è più una nicchia silenziosa. Negli ultimi anni le vendite sono aumentate in modo significativo, in linea con un trend nazionale ed europeo che vede una crescita costante del settore degli articoli per adulti ad alto contenuto tecnologico. Quello che fino a poco tempo fa era considerato un tabù oggi si configura come un vero e proprio segmento commerciale, capace di generare fatturati importanti e di intercettare bisogni nuovi. Le sex doll non sono più prodotti grezzi o caricaturali, ma oggetti sempre più realistici, curati nei dettagli e pensati per un utilizzo a lungo termine.

