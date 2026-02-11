Unioncamere Campania alla Bit | Il turismo sta trainando la crescita ma ora occorre una visione strategica

Alla Bit di Milano, Unioncamere Campania mette in evidenza come il turismo sta spingendo la regione verso una crescita più forte. Durante il panel sui porti e aeroporti, è stato sottolineato che il settore turistico è ormai un pilastro economico, alla pari delle industrie manifatturiere. Ora, serve una strategia chiara per sfruttare al massimo questo potenziale e consolidare i risultati ottenuti finora.

Il turismo come leva strutturale di sviluppo economico, al pari dei grandi poli manifatturieri. È la linea indicata da Unioncamere Campania alla Borsa Internazionale del Turismo 2026, in corso a Fiera Milano Rho, dove si è svolto il panel “Porti e aeroporti in Campania, grandi hub del turismo regionale”, promosso insieme alla Camera di commercio di Salerno. L’incontro si è tenuto al Padiglione 11, stand Regione Campania. Sono intervenuti Tommaso De Simone, presidente di Unioncamere Campania; Andrea Prete, presidente di Unioncamere e della Camera di Commercio di Salerno; Vincenzo Maraio, assessore al Turismo della Regione Campania; e Josep Ejarque, senior destination management & marketing, con un focus sulle prospettive e le strategie del piano strategico per Salerno e Cilento.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Unioncamere Campania

La Calabria si prepara a sbarcare alla Borsa internazionale del turismo di Milano, che si svolgerà dal 10 al 12 febbraio.

La Calabria si presenta alla BIT 2026 con ottime prospettive.

Ultime notizie su Unioncamere Campania

