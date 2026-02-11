Unioncamere Campania alla Bit | Il turismo sta trainando la crescita ma ora occorre una visione strategica

Da ildenaro.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla Bit di Milano, Unioncamere Campania mette in evidenza come il turismo sta spingendo la regione verso una crescita più forte. Durante il panel sui porti e aeroporti, è stato sottolineato che il settore turistico è ormai un pilastro economico, alla pari delle industrie manifatturiere. Ora, serve una strategia chiara per sfruttare al massimo questo potenziale e consolidare i risultati ottenuti finora.

Il turismo come leva strutturale di sviluppo economico, al pari dei grandi poli manifatturieri. È la linea indicata da Unioncamere Campania alla Borsa Internazionale del Turismo 2026, in corso a Fiera Milano Rho, dove si è svolto il panel “Porti e aeroporti in Campania, grandi hub del turismo regionale”, promosso insieme alla Camera di commercio di Salerno. L’incontro si è tenuto al Padiglione 11, stand Regione Campania. Sono intervenuti Tommaso De Simone, presidente di Unioncamere Campania; Andrea Prete, presidente di Unioncamere e della Camera di Commercio di Salerno; Vincenzo Maraio, assessore al Turismo della Regione Campania; e Josep Ejarque, senior destination management & marketing, con un focus sulle prospettive e le strategie del piano strategico per Salerno e Cilento.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Approfondimenti su Unioncamere Campania

Turismo e visione internazionale, la Calabria protagonista alla Bit

La Calabria si prepara a sbarcare alla Borsa internazionale del turismo di Milano, che si svolgerà dal 10 al 12 febbraio.

Calabria alla BIT 2026: Turismo sostenibile e voci del territorio per una regione autentica e in crescita.

La Calabria si presenta alla BIT 2026 con ottime prospettive.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Unioncamere Campania

Argomenti discussi: Spazio Campania alla BIT Milano 2026: sinergia su Coppa America e su rilancio aree interne; Inaugurato ‘Spazio Campania’ alla BIT Milano 2026; Campania via cielo e mare: porti e aeroporti protagonisti alla BIT 2026; La Regione Campania alla fiera del vino di Parigi | in vetrine anche etichette sannite.

BIT 2026 | Unioncamere Campania: turismo leva strategica di sviluppo tra sostenibilità, innovazione e infrastruttureBIT 2026 | Unioncamere Campania: turismo leva strategica di sviluppo tra sostenibilità, innovazione e infrastrutture ... turismoitalianews.it

BIT Milano 2026: la Campania punta su Spazio Campania per un turismo integrato tra costa e aree interneLa Regione Campania protagonista alla BIT 2026 di Milano con Spazio Campania: focus su governance, grandi eventi, logistica e nuove strategie per le aree interne ... infocilento.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.