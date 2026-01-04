Serie D | Becattini avverte la sua squadra alla vigilia della gara di Poggibonsi Ci attende un avversario determinato a risalire Il Terranuova da trasferta ritrova Pagnini e Bruni

Il Terranuova Traiana si prepara alla sfida contro il Poggibonsi in Serie D, con l’allenatore Becattini che sottolinea la determinazione dell’avversario nel tentativo di risalire la classifica. La squadra, in trasferta a Poggibonsi, ritrova Pagnini e Bruni, elementi fondamentali per affrontare questa importante gara. Una sfida che si inserisce nell’inizio del 2026, proseguendo il percorso iniziato nel 2025, con l’obiettivo di mantenere

TERRANUOVA Il Terranuova Traiana inizia il 2026 così come ha chiuso il 2025, con una trasferta fuori dalle mura amiche del Matteini. Allo Stefano Lotti l’avversario di turno sarà il Poggibonsi, ultimo della classe, avversario molto diverso rispetto a quello superato per 2-0 il 7 settembre. "Ci siamo preparati come se le feste non ci fossero state – ha spiegato l’allenatore del Terranuova Marco Becattini – Affrontiamo subito una partita difficilissima perché il Poggibonsi farà di tutto per rimettersi in carreggiata e a salvarsi fino all’ultima giornata. Noi dovremo fare la nostra partita anche se non giochiamo in casa e sarei contento di ripetere la prestazione vista ad Orvieto, al di là del risultato". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

