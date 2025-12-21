Lenz per il ‘titolo’ d’inverno. Correggese, esame Pro Sesto Si conclude oggi il girone d’andata di Serie D, offrendo alla Correggese l’opportunità di consolidare la propria posizione e avvicinarsi alla vetta del raggruppamento D. La partita contro la Pro Sesto rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che ambiscono a migliorare la propria classifica.

Si chiude oggi il girone d’andata di Serie D, con la possibilità per il Lentigione di diventare campione d’inverno del raggruppamento D. Entrambe in trasferta in Lombardia, le reggiane, al consueto orario delle 14,30, il Lentigione sul campo del Sant’Angelo Lodigiano e la Correggese a Sesto San Giovanni, contro la ‘nobile decaduta’ Pro Sesto. QUI LENTIGIONE La squadra di Ivan Pedrelli. sarà costretta a fare a meno di Pedrelli, visto che il tecnico è squalificato per un turno, avendo ricevuto nella gara scorsa la quinta ammonizione del campionato. Il suo posto sarà preso dal fidato secondo allenatore, Luca Costa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

