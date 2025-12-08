San Donato il vantaggio illude Foligno recupera in otto minuti
Foligno 1 San Donato Tavarnelle 1 FOLIGNO 4-2-3-1: Rossi; Cichy, Sbraga, Bocci, Falasca; Ceccuzzi, Ferrara (15' st Tomassini); Khribech, Pellegrini (46' st Marchetti), Settimi; Pupo Posada (36' st D'Urso). All.: Manni. SAN DONATO TAVARNELLE 3-5-2: Tampucci, Croce, Alfani, Cecchi; Calonaci, Torrini, Falconi, Gistri (36' st Cellai), Leonardi (16' st Sardilli); Ciravegna (38' st Morina), Doratiotto (35' pt Rotondo). All.: Bonuccelli. Arbitro: Pasquetto di Crema. Marcatori: 37' pt Calonaci, 45' pt Pupo Posada. Note: ammoniti Falasca, Sbraga, Pellegrini, Khribech, Gistri. Angoli 4-2. FOLIGNO – Per otto minuti, il San Donato Tavarnelle grazie al gol di Calonaci ha accarezzato il sogno di violare il Blasone.
San Donato, secondo stop di fila. Beffa nonostante il vantaggio - FEZZANESE: Pucci, Salvetti, Giammarresi, Cantatore (91' Del Bello), D'Alessandro, Masi, Scieuzo, Bruccini, Ngom (63' Beccarelli), Lunghi, Campana.