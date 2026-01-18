Scandicci esame Prato San Donato va a Orvieto
La terza giornata del ritorno nel girone E si apre con la sfida tra Scandicci e Prato, in programma alle 14.30. Dopo l’andata, terminata 0-2 per i toscani, si torna in campo per un match che potrà chiarire le posizioni in classifica. Nel frattempo, San Donato si prepara a una trasferta a Orvieto. Un turno che promette interessanti confronti nel campionato regionale.
Terza giornata di ritorno nel girone E con inizio alle 14.30. Scandicci-Prato (Andata 0-2: Gioè, Rossetti). Arbitro: Guiotto di Schio. Fari puntati sullo stadio di San Casciano Val di Pesa, teatro d’eccezione per una sfida che, da una parte, profuma di sogni play-off e, dall’altra, vede la trincea della lotta salvezza. Lo Scandicci di Taccola (nella foto) arriva all’appuntamento con la consapevolezza di chi deve sostenere l’ennesimo esame di maturità. Dopo l’ottima prova di Terranuova, i Blues devono però fare i conti con l’infermeria: peserà l’assenza di Bertelli (infortunato, spazio a Guidelli), mentre resta il fiato sospeso per Tacconi, frenato da un risentimento muscolare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
