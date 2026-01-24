Serie C voglia di vincere per la Dierre Basketball | al PalaCalafiore arriva Svincolati Milazzo
La Dierre Basketball Reggio Calabria si prepara alla penultima partita del girone iniziale di Serie C, affrontando Svincolati Milazzo al PalaCalafiore. Un’occasione importante per consolidare la posizione in classifica e proseguire nel percorso di crescita. La squadra si presenta con determinazione, desiderosa di ottenere un risultato positivo in questa fase della stagione.
Penultima sfida del girone iniziale in C unica. La Dierre Basketball Reggio Calabria scende in campo al PalaCalafiore. Si gioca questa sera, sabato 24 gennaio, alle ore 19.Sfida ai giovani e rampanti Svincolati Milazzo, i cestisti dell’Academy che, nella sfida di andata vinsero di due punti a.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
