Serie C la Dierre vuole rialzarsi e vincere | al PalaCalafiore arriva Cus Catania

La Dierre Basketball Reggio Calabria ha deciso di cambiare orario per la partita contro Cus Catania, in risposta alla sconfitta subita nella precedente gara. La squadra del presidente Roberto Filianoti vuole tornare alla vittoria e migliorare la posizione in classifica. La sfida si giocherà al PalaCalafiore, dove la formazione reggina spera di raccogliere i primi punti nella fase di Poule Promozione.

Palla a due sabato 14 febbraio alle ore 18.30. Classica diretta su Rac, con telecronaca di Giovanni Mafrici, in condivisione sulla pagina social della squadra di Reggio Calabria Prima in Poule Promozione tra le mura amiche per la Dierre Basketball Reggio Calabria. Il sodalizio del presidente Roberto Filianoti cambia orario. Palla a due al PalaCalafiore, alle ore 18.30, e non più alle ore 19 così come è accaduto durante tutta la stagione regolare: l’orario andrà a perdurare fino a fine campionato. L’avversario odierno è il Cus Catania, compagine universitaria camaleontica, con trascorsi in Serie B2 che ha raggiunto la salvezza all’ultimo respiro ed è ultima nella Poule con due punti.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

La Dierre Basketball Reggio Calabria si prepara alla penultima partita del girone iniziale di Serie C, affrontando Svincolati Milazzo al PalaCalafiore.

