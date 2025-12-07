SERIE C Cavese-Benevento | la diretta testuale

Tempo di lettura: < 1 minuto Cavese (16) e Benevento (32) si affrontano al “Simonetta Lamberti” nel 17esimo turno di campionato. I giallorossi sono reduci dal roboante 5-1 alla Salernitana mentre la compagine blufoncè viene dal ko (3-1) nel derby del “Pinto” contro la Casertana. Mister Floro Flores deve fare ancora a meno dell’attaccante Salvemini che non ha ancora recuperato dall’infortunio alla caviglia rimediato a Catania il 26 ottobre. Tabellino Cavese-Benevento (ore 17:30) FORMAZIONI IN AGGIORNAMENTO Cavese: Benevento (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Ceresoli; Maita, Prisco; Lamesta, Della Morte, Manconi; Tumminello. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

