SERIE C Benevento-Salernitana | la diretta testuale

Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento (29) e Salernitana (31) si affrontano al “Ciro Vigorito” nella 16esima giornata di campionato. Il tecnico dei giallorossi deve fare a meno dell’attaccante Salvemini, ancora alle prese con il problema alla caviglia rimediato nella gara contro il Catania. Problemi anche per mister Raffaele che non può fare affidamento sullo squalificato Tascone e sull’infortunato Cabianca. Prima della gara, come disposto dalla Figc, sarà osservato un minuto di raccoglimento in memoria del tennista Nicola Pietrangeli scomparso oggi a Roma all’età di 92 anni. Tabellino Benevento-Salernitana (ore 20:30) FORMAZIONI IN AGGIORNAMENTO Benevento: Salernitana: Arbitro: Dario Madonia di Palermo; assistenti Matteo Gentile di Isernia e Giovanni Boato di Padova; quarto ufficiale Fabio Rosario Luongo di Frattamaggiore; operatore FVS Luigi Ferraro di Frattamaggiore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - SERIE C/ Benevento-Salernitana: la diretta testuale

