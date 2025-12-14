Serie C Dhelios cede il passo in trasferta alla Sprovieri Volley

La Dhelios, in trasferta a Corigliano, subisce una sconfitta contro la Sprovieri Volley. Il risultato influisce non solo sul punteggio, ma anche sulla classifica generale, evidenziando le sfide della squadra in questa fase della stagione.

Sconfitta che pesa anche nell’economia del ranking. In C maschile, la lunga trasferta in quel di Corigliano non sorride alla Dhelios. Gli amaranto cedono il passo.Vince la Sprovieri Volley che chiude il match in tre set con i seguenti parzialI: 25 a 20, 25 a 23 e 25 a 19. I locali, roster giovane. Reggiotoday.it

