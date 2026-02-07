Serie c femminile Il Follonica riparte in trasferta A Cascina sarà una gara durissima

Questa sera il Follonica scende in campo a Cascina per il primo match del girone di ritorno in Serie C femminile. La squadra di coach Rossi sa che sarà una partita difficile, contro la capolista della classifica. Le ragazze sono pronte a lottare, anche se si scontrano con un avversario molto forte in casa propria. La trasferta si prevede impegnativa, ma il team fa leva sulla grinta e sulla voglia di fare bene.

Inizia a Cascina il girone di ritorno della Pallavolo Follonica di serie C femminile contro la prima della classe. La quattordicesima giornata del girone B vede oggi la trasferta sul campo della Pallavolo Cascina per le ragazze di coach Rossano Rossi. La Pallavolo Follonica aveva chiuso il girone di andata con la sconfitta subita ad opera della Pallavolo Casciavola e apre il girone di ritorno contro l'altra squadra pisana nella gara in programma oggi alle 21. Le maremmane aprono il girone di ritorno con una gara complicata, che le vede giocare contro la prima in classifica, posizione che divide con Porcari.

